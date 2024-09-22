Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы стали чаще отдыхать за городом в сентябре
Избавляемся от поросли: комплексный подход для чистого и ухоженного участка
Зафиксирована змея в Германии, яд которой убивает человека на следующий день
Китайская экономика замедляется: инвестиции уходят из страны
Летом в Московской области отдохнули 8,8 миллиона туристов
Запеканка из кабачков с соусом бешамель: очень нежная и восхитительно вкусная
Экс-футболист Булыкин посоветовал "Динамо" показывать хорошую игру не только в добавленное время
От срока службы до финансовых возможностей: что учитывать при выборе момента для покупки нового авто
Как избежать рисков при использовании увлажнителей

Эффективная уборка ванной комнаты: как правильно очистить сантехнику, полки и избежать распространённых ошибок

Как избежать распространённых ошибок при уборке в ванной комнате
1:49
Недвижимость

Уборка в ванной комнате может показаться делом привычным, однако многие хозяйки не всегда знают, с чего лучше начинать и как избежать распространённых ошибок. Часто на уборку уходит много времени, так как нет чёткого плана действий.

Как избежать распространённых ошибок при уборке в ванной комнате
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Начинать уборку рекомендуется с наиболее масштабных объектов — таких, как ванна или душевая кабина, раковина и смесители. Эти поверхности лучше всего чистить с помощью водного раствора уксуса и пищевой соды, которые эффективно борются с остатками мыльной пены и лёгким налётом.

Следующим шагом стоит уделить внимание полочкам, особенно стеклянным или металлическим, на которых может скапливаться известковый налёт или ржавчина.

Правильная техника заключается в том, чтобы наносить моющее средство на поверхность, давать ему время воздействовать, как это указано в инструкции, и только после этого тщательно очищать поверхность. Параллельно можно очищать коврики, протирать пыль и другие поверхности, такие как пол. Финальной частью уборки будет смывание чистящих средств, приведение в порядок зеркала, аксессуаров и, конечно, чистка унитаза.

Однако, есть ошибки, которые совершают многие. Главная из них — это использование одной и той же тряпки для всех поверхностей. Такой подход только способствует распространению бактерий и может повредить различные материалы, особенно те, которые чувствительны к агрессивным химическим веществам или абразивным средствам.

Правильный выбор чистящих средств и подходящий инвентарь помогут не только эффективно справиться с грязью, но и продлить срок службы сантехники и аксессуаров в ванной комнате.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
152-мм пушка "Гиацинт-Б". Мощный голос российской артиллерии Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Последние материалы
Туристы стали чаще отдыхать за городом в сентябре
Избавляемся от поросли: комплексный подход для чистого и ухоженного участка
Зафиксирована змея в Германии, яд которой убивает человека на следующий день
Китайская экономика замедляется: инвестиции уходят из страны
Как избежать распространённых ошибок при уборке в ванной комнате
Летом в Московской области отдохнули 8,8 миллиона туристов
Запеканка из кабачков с соусом бешамель: очень нежная и восхитительно вкусная
Экс-футболист Булыкин посоветовал "Динамо" показывать хорошую игру не только в добавленное время
От срока службы до финансовых возможностей: что учитывать при выборе момента для покупки нового авто
Как избежать рисков при использовании увлажнителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.