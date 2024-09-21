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Как эффективно очистить плитку в ванной от мыльного налёта и известковых разводов с помощью натуральных средств

Как удалить мыльный налёт и ржавчину с плитки в ванной комнате
1:30
Недвижимость

Во время уборки ванной комнаты важно обращать внимание не только на чистоту сантехники, но и на состояние плитки. Со временем она покрывается мыльным налётом, известковыми разводами и ржавчиной из-за жёсткой воды, а также накапливает пыль. Чтобы избежать повреждения поверхности, предпочтительнее использовать натуральные чистящие средства и мягкие губки.

Как удалить мыльный налёт и ржавчину с плитки в ванной комнате
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, CC BY 2.0

Одним из эффективных методов является использование хозяйственного мыла. Оно легко справляется с загрязнениями, такими как мыльные разводы и свежий налёт от воды. Для приготовления раствора достаточно натереть кусок мыла и развести его в тёплой воде, создав густую пену. Эту пену наносят на плитку и оставляют на полчаса, после чего мягкой губкой очищают поверхность, удаляя загрязнения. На завершающем этапе необходимо смыть остатки мыла и вытереть плитку насухо.

Ещё один действенный способ — использование столового уксуса. Этот продукт помогает избавиться от микробов и известкового налёта. Для приготовления раствора нужно смешать 200 мл уксуса с 1 литром воды и распылить смесь на загрязнённые участки. Через 20 минут можно приступать к чистке поверхности. Если швы между плитками заделаны цементной затиркой, уксус следует наносить точечно, чтобы избежать повреждения затирки.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

У́ксус — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Мыло хозяйственное — сорт мыла, предназначенного для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей, и других специальных целей.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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