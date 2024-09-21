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Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
1:33
Недвижимость

Мойка окон часто ассоциируется с трудоёмким процессом, особенно когда после дождя или пыльной погоды они теряют свою чистоту буквально за считанные дни.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, CC0

Ситуация становится ещё сложнее, если живёшь в большом городе, где окна пачкаются от выхлопных газов и загрязнённого воздуха. Однако опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором, который можно сделать самостоятельно.

Процесс подготовки раствора максимально прост. Возьмите одну столовую ложку обычного кондиционера для волос и столько же глицерина. Эти два компонента нужно тщательно смешать, чтобы получилась однородная масса. После того как раствор готов, его наносят на поверхность стёкол. Затем стёкла аккуратно протирают мягкой тряпкой, убирая остатки раствора. Благодаря этой нехитрой процедуре, окна надолго сохранят чистоту и блеск, даже если за окном пыль или дождливая погода.

Многие хозяйки отмечают, что эффект от применения такого раствора может сохраняться до нескольких месяцев. Это экономит не только время, но и силы, ведь частое мытьё окон становится ненужным. Более того, этот метод абсолютно безопасен для стёкол и не требует использования агрессивной химии, что делает его отличным решением для тех, кто заботится об экологии и семейном бюджете.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.

Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} . Представляет собой вязкую прозрачную жидкость со сладким вкусом.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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