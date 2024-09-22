Люстры и светильники: секреты идеального освещения для вашего интерьера

Как правильно выбрать освещение для вашего интерьера

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Эксперты подчеркивают важность правильного освещения для создания комфортного интерьера. Правильно подобранные светильники могут подчеркнуть достоинства помещения и скрыть недостатки, в то время как ошибки в выборе освещения могут испортить даже самый стильный дизайн.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, PDM

Важно учитывать отделку помещения, особенно глянцевые поверхности, которые могут отражать блики от светильников. Для решения этой проблемы рекомендуется использовать овальные лампы и уменьшить их количество, чтобы избежать избыточного света и обеспечить равномерное освещение.

На начальном этапе нужно грамотно проработать искусственное освещение и уже на этапе визуализации максимально точно расположить светильники.

Еще одна ошибка — недостаточная освещенность помещения. В больших комнатах одной люстры может быть недостаточно.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Лю́стра (фр. lustre, от лат. lustro — «освещаю») — подвесной потолочный светильник для создания бестеневого, в отличие от точечного источника, освещения помещений.



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