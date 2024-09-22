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Ремонт в квартире без дизайнера: как не совершить роковые ошибки

Ошибки при ремонте: чего стоит избегать
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Недвижимость » Ремонт

Многие стремятся сэкономить на ремонте, отказываясь от услуг профессионального дизайнера и полагаясь на собственные силы, что может привести к серьезным ошибкам.

Ошибки при ремонте: чего стоит избегать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Без дизайн-проекта могут возникнуть неудобства с расстановкой мебели и освещением: двери открываются не в ту сторону, а недостаток света требует переработки.

Другой распространенной ошибкой является незаконная перепланировка без согласования, что может повредить несущие конструкции и привести к штрафам. Важно помнить, что изменения должны соответствовать проекту здания.

Кроме того, неверные расчеты строительных материалов могут увеличить затраты. Экономия на качестве, особенно в системах электрики и водоснабжения, чревата серьезными последствиями и дополнительными затратами на переделку.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Эконо́мия  — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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