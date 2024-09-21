Яркие цвета и уют: как правильно выбрать обои в 2024 году

Обои с абстрактными узорами: тренды 2024 года

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В 2024 году обои с абстрактными рисунками займут лидирующие позиции на рынке. Среди трендов года будут обои с геометрическими орнаментами, выделяющимися неожиданными элементами и яркими цветами.

Фото: Flickr by liz west, CC BY 2.0

Тем не менее, многие люди, которые планируют ремонт в своих домах или квартирах, по-прежнему склоняются к нейтральным оттенкам, таким как бежевый или серый. Эти цвета продолжают пользоваться популярностью благодаря своей способности создавать уютную атмосферу в помещении.

Отметим, что с помощью как абстрактных узоров, так и нейтральных цветов можно создать универсальные и неустаревающие интерьеры.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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