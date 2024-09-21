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Тренды из прошлого: глянец и обновленный минимализм захватывают интерьеры

Гладкие поверхности вновь в моде
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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Гладкие и глянцевые поверхности, которые были в моде несколько десятилетий назад, снова начинают привлекать внимание. 

Гладкие поверхности вновь в моде
Фото: Rawpixel is licensed under CC0

Последние пять-семь лет глянец не пользовался особым спросом из-за его недостатка: он сильно отражает светильники. Тем не менее, сегодня дизайнеры вновь начинают использовать его, но только в небольших деталях, например, в фасадах кухонной мебели или отдельных элементах интерьера. Этот тренд актуален, если использовать глянец в умеренных количествах и с правильным подходом.

Также продолжает оставаться популярным минимализм, но сейчас этот стиль претерпел изменения. Если раньше дизайнеры старались скрыть ручки на шкафах, то теперь они делают их более заметными и эстетичными, как это было в прошлом.

Уточнения

Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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