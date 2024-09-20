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Ипотечным заёмщикам дали важный совет

Эксперт предупредил о необходимости прописки в квартире по льготной ипотеке
1:14
Недвижимость

Остался всего один вариант покупки недвижимости для инвестиций в ипотеку — дальневосточная или арктическая программы с господдержкой, заявил РИАМО старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.

Эксперт предупредил о необходимости прописки в квартире по льготной ипотеке
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, PDM

Рыночная ипотека попросту неподъёмна и категорически невыгодна. "Платежи по ипотеке превратились в заградительные и, похоже, это не предел, ведь Банк России заявляет о возможности дальнейшего увеличения ключевой ставки", — заметил собеседник издания.

"В текущих экономических реалиях ставки вряд ли снизят. Время крайне невыгодное для оформления ипотеки на обычных условиях без льгот", — добавил он.

Эксперт посоветовал присмотреться к льготным программам для отдельных регионов — дальневосточной и арктической ипотекам.

"Важно, что по условиям программы после вступления в собственность обязательно прописаться в купленной квартире, в противном случае государство не будет субсидировать ваш кредит и условия вернутся к рыночным", — предупредил он.

"Лучше выбирать крупных проверенных федеральных застройщиков с возможностью удалённых сделок и квартиры с отделкой", — посоветовал Владислав Плитинь.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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