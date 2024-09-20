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Каков разрыв между ценами на жильё в новостройках и вторичке в городах РФ, подсчитали эксперты

В ряде российских городов цены на новостройки выше, чем на вторичку, на 50 и более процентов
3:34
Недвижимость

Интересная статистика, которая демонстрирует различия в стоимости жилья в зависимости от города и типа недвижимости, приводится ниже.

В ряде российских городов цены на новостройки выше, чем на вторичку, на 50 и более процентов
Фото: flickr.com by John Morn, CC BY 2.0

Как сообщает витрина недвижимости Restate.ru, самая большая разница в ценах между жильём в новостройках и готовых домах в Челябинске, Волгограде и Сочи.

  1. Волгоград и Челябинск: В этих городах отличие между ценами на новостройки и готовые дома заметно выше среднего, примерно на 50%. В новостройках средняя цена квадратного метра достигает 150 тысяч рублей, в то время как в готовых домах она не превышает 100 тысяч рублей. Это связано с небольшим количеством нового жилья и высоким спросом на новостройки, которые считаются более качественными.
  2. Сочи: Ситуация здесь схожа с Волгоградом и Челябинском, но ценовые значения гораздо выше. Новостройки в Сочи — самые дорогие в стране, а цены на готовое жилье уступают только московским. Мораторий на строительство сдерживает рост предложения, что ведет к увеличению цен.
  3. Нижний Новгород: Первичный рынок здесь хорошо развит, а высокий спрос до 1 июля привел к значительному разрыву цен между новостройками и готовым жильем (35%). Например, двухкомнатная квартира площадью 44 кв. метра в Советском районе стоит 4,9 млн рублей, в то время как аналогичная однокомнатная квартира — 7,6 млн рублей.
  4. Дальний Восток (Владивосток и Хабаровск): Дальневосточная ипотека под 2% годовых способствовала значительному росту цен на новостройки. Множество заемщиков выбирают строящееся жилье из-за его более высокого качества. В результате, цены на квартиры во Владивостоке стали практически сравнимыми с петербургскими.
  5. Петербург: Здесь цены на новостройки выше на 19%, несмотря на большое количество строящегося жилья и непроданных квартир у девелоперов. Обилие старого советского жилого фонда приводит к его быстрому удешевлению.
  6. Саратов и Севастополь: В Саратове и Севастополе цены на новостройки самые низкие среди 30 крупнейших российских городов — 75 и 85 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. В Севастополе разница в цене между новостройками и вторичным жильем превышает двукратное значение в пользу последнего. Эта ситуация обусловлена низким интересом инвесторов на фоне военных действий.
  7. Москва: Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в столице составляет 418 тысяч рублей, что на 10% дороже новостроек. Это объясняется отсутствием некачественного жилья и активной программой реновации, что повышает привлекательность готовых квартир.
  8. Казань, Тюмень, Ростов-на-Дону, Ставрополь: В этих городах наблюдается минимальная разница в стоимости между новым и готовым жильем, не превышающая +/- 5%. Казань выделяется тем, что цены на оба типа жилья остаются одинаковыми.

Эти данные показывают значительные региональные различия на рынке недвижимости в России, вызванные разнообразными местными факторами — от объема нового строительства до особенностей экономической ситуации и ипотечных программ.

Уточнения

Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.
 

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
 

Челя́бинск () — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ. Начальный пункт Транссибирской железнодорожной магистрали на западе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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