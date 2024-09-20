Разъяснено, кто должен ремонтировать раскуроченные хулиганами почтовые ящики в подъезде

Ремонт почтовых ящиков в подъезде должен выполняться за счёт управляющей компании, сообщила юрист Ирина Сивакова. В своём телеграм-канале она обнародовала позицию Верховного суда РФ по этому вопросу.
Последняя практика Верховного суда РФ позволяет сделать вывод, что почтовые ящики в подъездах многоквартирных домов относятся к общедомовому имуществу:
Поэтому управляющая компания обязана отремонтировать или заменить почтовый ящик за счёт средств, которые она получает от собственников помещений на содержание и текущий ремонт общего имущества дома (ВС РФ № 51-КГ23-3-К8).
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