Разъяснено, кто должен ремонтировать раскуроченные хулиганами почтовые ящики в подъезде

Верховный суд признал почтовые ящики в подъезде общедомовым имуществом

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт почтовых ящиков в подъезде должен выполняться за счёт управляющей компании, сообщила юрист Ирина Сивакова. В своём телеграм-канале она обнародовала позицию Верховного суда РФ по этому вопросу.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Последняя практика Верховного суда РФ позволяет сделать вывод, что почтовые ящики в подъездах многоквартирных домов относятся к общедомовому имуществу:

перечень имущества, которое входит в состав общедомового, не является исчерпывающим (п. 2 Правил от 13.08.2006 № 491); Закон "О почтовой связи" № 176-ФЗ предусматривает, что расходы на приобретение и установку абонентских почтовых шкафов включаются в смету строительства домов, а обслуживание, ремонт и замена почтовых шкафов возлагаются на жилищно-эксплуатационные организации.

Поэтому управляющая компания обязана отремонтировать или заменить почтовый ящик за счёт средств, которые она получает от собственников помещений на содержание и текущий ремонт общего имущества дома (ВС РФ № 51-КГ23-3-К8).

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