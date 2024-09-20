Вот что нужно обязательно сделать при выборе матраса: советы эксперта

Эксперт Решетун рассказал, как правильно выбирать матрас

Ассистент кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ Алексей Решетун рассказал, что выбор неправильного матраса может негативно сказаться на здоровье человека. Поэтому важно знать, как правильно его выбирать, сообщает сайт aif.ru.

Фото: Unsplash by Mark Solarski, PDM

Прежде всего, стоит помнить, что выбирать матрас нужно только индивидуально, так как играет большую роль возраст, наличие заболеваний, состояние мышц и многое другое.

Также важно при покупке матраса опираться на свои ощущения. Для этого следует попробовать прилечь на матрас, причем в разных позах, в которых вы обычно спите. При ночном сне самое главное, чтобы скелетные мышцы могли расслабляться, поскольку целый день они находятся в напряжении, поддерживая тело в вертикальном положении.

Эксперт отметил, что сейчас выпускают еще матрасы с разным типом жесткости на каждой половине. Такой вариант отлично подойдет для семейной пары.



Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.





Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.



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