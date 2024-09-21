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Как правильно выбрать кровать и постельные принадлежности для качественного сна

Как простые изменения в спальне помогут улучшить качество сна
1:46
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При создании идеальной спальни важно помнить, что это место для отдыха, а не для самовыражения. Все предметы интерьера должны работать на создание уюта и способствовать качественному сну. Один из главных советов — отказаться от ярких цветов и лишних деталей, лучше оставьте их для гостиной или других более активных пространств. Спальня — это зона покоя, где важна гармония.

Как простые изменения в спальне помогут улучшить качество сна
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Во-первых, кровать и постельные принадлежности — это основные элементы, на которых не стоит экономить. Здоровый сон напрямую зависит от их качества, поэтому выбирайте кровать, которая соответствует вашим параметрам по длине и ширине. Матрас лучше подобрать средней степени жёсткости, чтобы обеспечить правильную поддержку позвоночника. Постельные принадлежности предпочтительнее светлых оттенков и из натуральных тканей, которые приятны телу и не раздражают кожу.

Во-вторых, качество воздуха играет важную роль в отдыхе и здоровье. Чтобы улучшить атмосферу в спальне, можно разместить комнатные растения, которые очищают воздух и делают его более свежим. В зимнее время особенно полезно использовать увлажнитель, чтобы поддерживать необходимый уровень влажности.

И, наконец, цветовая гамма интерьера влияет на наше психологическое состояние. Даже если вам нравятся яркие цвета, их лучше избегать в спальне. Яркие оттенки могут мешать расслаблению, а тёмные способны создавать мрачное настроение. Идеальными будут нейтральные светлые тона, которые создают ощущение спокойствия и уюта, способствуя расслаблению и улучшению сна.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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