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Декор, температура и беспорядок: 5 причин, почему квартира не кажется уютной

Создаём уют в квартире: 5 ключевых ошибок при оформлении интерьера
1:45
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Не каждая квартира может похвастаться уютом и гостеприимностью. Причины этому могут быть самыми разными — от неправильно подобранного стиля до банального беспорядка. Для создания комфортной атмосферы важно не только следовать модным тенденциям, но и учитывать собственные предпочтения.

Создаём уют в квартире: 5 ключевых ошибок при оформлении интерьера
Фото: flickr.com by Foto Miki, PDM

Например, популярный стиль минимализм выглядит эффектно в социальных сетях, но не всегда создаёт уют для постоянного проживания. Комфорт требует не только эстетики, но и особого подхода к оформлению пространства. Не стоит гнаться за трендами — лучше прислушаться к себе и обустроить дом так, как вам действительно нравится.

Декор стен — ещё одна важная деталь, которая может либо оживить интерьер, либо сделать его безликим. Одни люди забывают об украшениях совсем, другие — выбирают модные, но не соответствующие их вкусам элементы. Найдите декор, который вам нравится и приносит радость, и ваша квартира станет намного уютнее.

Температура воздуха в помещении также играет важную роль. Если дома слишком холодно или жарко, никакой декор не спасёт. Создайте комфортную среду, поддерживая оптимальный температурный режим.

Порядок — это, пожалуй, одна из самых очевидных составляющих уюта. Регулярная уборка, особенно открытых полок, ковров и ванной комнаты, поможет сохранить ощущение чистоты и тепла.

И не забывайте о растениях. Даже если вы не любите комнатные цветы, пара зелёных уголков может кардинально изменить восприятие интерьера. Растения придают помещению жизнь и уют, делая его более обжитым.

Уточнения

Минимализм стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. 

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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