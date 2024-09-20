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Как быстро и легко справиться с генеральной уборкой: проверенные лайфхаки

Лайфхаки для уборки: как сделать дом чистым без лишних усилий
1:38
Недвижимость

Многие хозяйки с тревогой готовятся к генеральной уборке, которая может занять целый день и закончиться полным истощением. Но этот утомительный процесс можно облегчить с помощью доступных лайфхаков, которые не только сэкономят время, но и обеспечат отличный результат.

Лайфхаки для уборки: как сделать дом чистым без лишних усилий
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, CC BY-SA 4.0

Чистка окон

Чтобы добиться блеска и избежать разводов на стёклах, не обязательно покупать дорогое моющее средство. Достаточно выжать 50 мл сока лимона и залить его в ёмкость с распылителем. Природная кислота легко справляется с загрязнениями и оставляет приятный аромат.

Очистка ручек плиты

Одно из самых трудоёмких мест на кухне можно быстро привести в порядок с помощью старой зубной щётки и зубной пасты. Эти простые предметы сделают работу за вас, удаляя жир и налёт даже в самых труднодоступных местах.

Удаление запахов с мебели

Чтобы избавиться от неприятного запаха и пятен на мягкой мебели, нанесите раствор спирта и соды на жёсткую губку и аккуратно обработайте поверхность. Результат приятно удивит: свежесть и чистота будут гарантированы.

Аромат постельного белья

Чтобы ваши простыни благоухали без использования кондиционеров, добавьте в стиральную машину немного лимонного сока вместе с порошком. Лимон придаст вещам лёгкий аромат и свежесть.

Избавление от налёта

Для очистки кранов от известкового налёта лимон снова приходит на помощь. Используйте его как губку, и блеск вернётся за считанные минуты.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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