Перекрасьте стены и добавьте текстиль: как легко освежить интерьер

Как освежить интерьер: простые идеи

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Иногда даже небольшие изменения могут полностью преобразить пространство. Если ремонт пока не в планах, есть несколько простых способов обновить интерьер, сделав его более уютным и современным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Советы по обновлению интерьера

Перекраска стен. Один из самых простых способов преобразить комнату — это сменить цвет стен. Выбирайте универсальные и элегантные оттенки, которые создадут спокойное и стильное пространство.

Новый текстиль. Пледы, подушки, шторы — все это можно легко заменить, добавив яркие акценты или, наоборот, смягчив пространство. Текстиль может задать настроение и сделать интерьер более уютным.

Растения. Живые растения в стильных кашпо или горшочках мгновенно освежают любую комнату. Они не только украшают, но и очищают воздух, создавая более здоровую атмосферу.

Картины и постеры. Украсьте стены произведениями искусства или стильными постерами. Это могут быть как авторские работы, так и репродукции известных картин, главное — подобрать то, что будет радовать глаз.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.