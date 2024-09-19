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Дизайн интерьера 2024: как сделать ваш дом трендовым и уютным

Актуальные направления в дизайне интерьеров
1:33
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В последние годы отношение к организации жилого пространства кардинально изменилось. Карантинные ограничения и переход на удаленную работу подтолкнули людей к переосмыслению своих домов. Теперь каждый уголок квартиры должен не только быть красивым, но и функциональным, уютным и соответствовать современным трендам.

Актуальные направления в дизайне интерьеров
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM

Основные направления

Минимализм и комфорт. В интерьерах минимализм продолжает доминировать, но он приобрел более уютные формы. Вместо строгих линий — теплые текстуры и нейтральные оттенки, которые создают спокойную и гармоничную атмосферу.

Бионика и экологичность. Природные материалы, такие как дерево, камень и хлопок, становятся основой для создания эко-интерьеров. Это не только красиво, но и безопасно для здоровья, что особенно важно в современных реалиях.

Неоминимализм. Минимализм, который становится мягче и уютнее. Это идеальное сочетание лаконичности и индивидуальности, благодаря использованию теплых оттенков и текстурных поверхностей.

Яркие акценты. Насыщенные цвета, такие как глубокий зеленый, синий и темное бордо, привносят энергию и контраст в спокойные интерьеры.

Мебель с плавными линиями. Изогнутые формы кресел, диванов и столов не только визуально смягчают пространство, но и создают ощущение защищенности.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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