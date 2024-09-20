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Никто не будет по своей воле покупать однушку, если можно купить двушку, заметили в Госдуме

Депутат Разворотнева считает, что в России однокомнатные квартиры массово покупаются "не по своей воле"
1:55
Недвижимость

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выразила мнение, что граждане России массово приобретают небольшие квартиры не по своей воле.

Депутат Разворотнева считает, что в России однокомнатные квартиры массово покупаются "не по своей воле"
Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, PDM

Для решения этой проблемы, по мнению парламентария, следует снизить стоимость квадратного метра, а не ограничивать количество однокомнатных квартир. Таким образом Разворотнева прокомментировала предложение сенатора Анатолия Широкова ограничить продажу однокомнатных квартир для стимулирования рождаемости.

Светлана Разворотнева обратила внимание на сокращение доли больших квартир и увеличение доли однокомнатных квартир на рынке. Она считает, что это связано с требованиями рынка и возможностями покупателей. Молодые люди и семьи могут начать с покупки однокомнатной квартиры, а затем, решив создать семью, продать её и приобрести двухкомнатную квартиру, получив таким образом стартовый капитал, цитирует депутата Газета.Ru.

По мнению Разворотневой, основная проблема на рынке жилья связана со стоимостью квадратного метра. Для её решения необходимо регулировать норму прибыли застройщиков. Она предложила соответствующие меры и направила письма с предложениями заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину.

Светлана Разворотнева подчеркнула, что снижение стоимости квадратного метра и предоставление альтернативных инструментов решения жилищных вопросов, таких как развитие наёмного жилья и кооперативного движения, позволит сделать жильё более доступным и расширить возможности выбора для покупателей.

"Никто не будет по доброй воле покупать однушку, если он может купить двушку. Но это люди вынуждены, это экономика их заставляет", — подчеркнула Разворотнева.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой. В строительных нормах и правилах (СНиП) и стандартах РФ понятие «квартира-студия» не определено, но на рынке недвижимости оно распространено широко, иногда употребляется просто «студия».

Светлана Викторовна Разворотнева (родилась 25 марта 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва с 2021 года.

Анатолий Иванович Широков (род. 29 декабря 1967, Новосибирск) — российский политик, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области в Совете Федерации ФС РФ (2014—настоящее время), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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