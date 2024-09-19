Вы удивитесь: зачем кормить унитаз чесноком

Французским хозяйкам посоветовали чеснок для дезинфекции унитаза

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отложения известкового налёта, пятна на дне унитаза, неприятные запахи... Чистка фаянсового друга может оказаться настоящей пыткой! Важно проявлять о нём особую заботу и регулярно тщательно обслуживать — иначе туалет из самого важного места в доме превратится в самое неприятное.

Фото: Жемчужинка is licensed under public domain

Французский журнал полезных советов для дома Santé+ предложил один рецепт.

"Хотите избавиться от бактерий в туалете? Чеснок — ваш лучший союзник. Хотя это может показаться странным, чеснок — удобный антисептик и дезинфицирующее средство даже для туалетов", — уверяет издание.

Благодаря содержанию аллицина чеснок обладает противомикробным действием. Таким образом, это мощное природное средство для борьбы с бактериями и микробами. Натуральный и недорогой, он позволяет практично чистить и дезинфицировать туалеты.

Для этого достаточно очистить зубчик чеснока, бросить его на ночь в унитаз, утром протереть его ёршиком и спустить воду.

Всё! Ни бактерий, ни запаха, ни налёта.

Уточнения

Аллици́н — органическое соединение, сульфоксид, которое образуется при механическом разрушении клеток чеснока, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием.



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