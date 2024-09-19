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Сенатор признался, что его оторопь берёт из-за малогабаритного жилья 14 кв. м

В Совфеде назвали причиной демографических проблем однокомнатные квартиры
1:42
Недвижимость

Ограничение продажи однокомнатных квартир в новостройках могло бы стимулировать рождаемость в стране — таким мнением поделился с "Подъёмом" зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

В Совфеде назвали причиной демографических проблем однокомнатные квартиры
Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

"В структуре строящегося жилья нам необходимо снижать удельный вес однокомнатных квартир. Не запрещать — слова такого я не произносил, а снижать вес", — подчеркнул он.

Однокомнатные квартиры нужны, признал сенатор. "Но для развития семейственности это ничего не даст. Поэтому я бы предложил, уменьшая удельный вес однокомнатных квартир на рынке строящегося жилья, увеличить удельный вес несколькокомнатных квартир, чтобы в них было удобно растить детей", — объяснил он.

"По метражу — ну не может быть квартиры в 14 квадратных метров. Меня оторопь берёт, когда я читаю объявления о продаже таких квартир. Это путь в никуда", — уверен Широков.

Он согласился, что далеко не каждая российская семья может позволить себе приобретение трёхкомнатной квартиры. Поэтому нужна адресная соцподдержка, убеждён политик.

"Речь идёт о донастройке экономических механизмов. Но я далёк от мысли запретить строить и продавать однокомнатные квартиры", — заключил он.

Ранее со схожим предложением выступал первый зампред фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.

По опросу, значительная часть россиян проживает в квартирах площадью 35-50 квадратных метров.

Уточнения

Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
 

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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