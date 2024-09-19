Сенатор признался, что его оторопь берёт из-за малогабаритного жилья 14 кв. м

Ограничение продажи однокомнатных квартир в новостройках могло бы стимулировать рождаемость в стране — таким мнением поделился с "Подъёмом" зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.
"В структуре строящегося жилья нам необходимо снижать удельный вес однокомнатных квартир. Не запрещать — слова такого я не произносил, а снижать вес", — подчеркнул он.
Однокомнатные квартиры нужны, признал сенатор. "Но для развития семейственности это ничего не даст. Поэтому я бы предложил, уменьшая удельный вес однокомнатных квартир на рынке строящегося жилья, увеличить удельный вес несколькокомнатных квартир, чтобы в них было удобно растить детей", — объяснил он.
"По метражу — ну не может быть квартиры в 14 квадратных метров. Меня оторопь берёт, когда я читаю объявления о продаже таких квартир. Это путь в никуда", — уверен Широков.
Он согласился, что далеко не каждая российская семья может позволить себе приобретение трёхкомнатной квартиры. Поэтому нужна адресная соцподдержка, убеждён политик.
"Речь идёт о донастройке экономических механизмов. Но я далёк от мысли запретить строить и продавать однокомнатные квартиры", — заключил он.
Ранее со схожим предложением выступал первый зампред фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.
По опросу, значительная часть россиян проживает в квартирах площадью 35-50 квадратных метров.
Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.
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