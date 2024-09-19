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Стало известно, кого не пугают 20% за ипотеку

Эксперт назвал флипперов среди тех, кто берёт ипотеку под 20%
1:29
Недвижимость

Ставки по рыночной ипотеке превысили 20%, превратившись, по сути, в заградительные, сообщили в "Дом.РФ". РИА Недвижимость узнало, кто решается на жилищное кредитование на таких кабальных условиях.

Эксперт назвал флипперов среди тех, кто берёт ипотеку под 20%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рыночную ипотеку берут в большей степени на покупку вторичного жилья — оно составляет до 75-80% от всех сделок, заметила эксперт по ипотечному кредитованию "Инком-Недвижимости" Елена Санникова.

"Ипотеку при текущем уровне ставок берут так называемые "альтернативщики", то есть люди, которые сначала продают свою жилплощадь, а взамен её с небольшой доплатой приобретают другую. В таких случаях размер ипотечного плеча минимальный, поэтому даже при высокой ставке ежемесячный платёж получается вполне приемлемым", — объяснила руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен" Екатерина Никитина.

Высокая ипотечная ставка по силам жителям регионов с недорогой недвижимостью, предположил замгендиректора "Национальной фабрики ипотеки" Игорь Жигунов. Они могут также облегчить кредитное бремя использованием материнского капитала, пособий и прочих средств соцподдержки.

"Также это "флипперы", которые берут убитую квартиру в кредит по ставке даже 20 плюс, делают за два месяца хороший косметический ремонт и продают квартиру на 20% дороже", — добавил Жигунов.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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