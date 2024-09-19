Стало известно, кого не пугают 20% за ипотеку

Эксперт назвал флипперов среди тех, кто берёт ипотеку под 20%

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ставки по рыночной ипотеке превысили 20%, превратившись, по сути, в заградительные, сообщили в "Дом.РФ". РИА Недвижимость узнало, кто решается на жилищное кредитование на таких кабальных условиях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рыночную ипотеку берут в большей степени на покупку вторичного жилья — оно составляет до 75-80% от всех сделок, заметила эксперт по ипотечному кредитованию "Инком-Недвижимости" Елена Санникова.

"Ипотеку при текущем уровне ставок берут так называемые "альтернативщики", то есть люди, которые сначала продают свою жилплощадь, а взамен её с небольшой доплатой приобретают другую. В таких случаях размер ипотечного плеча минимальный, поэтому даже при высокой ставке ежемесячный платёж получается вполне приемлемым", — объяснила руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен" Екатерина Никитина.

Высокая ипотечная ставка по силам жителям регионов с недорогой недвижимостью, предположил замгендиректора "Национальной фабрики ипотеки" Игорь Жигунов. Они могут также облегчить кредитное бремя использованием материнского капитала, пособий и прочих средств соцподдержки.

"Также это "флипперы", которые берут убитую квартиру в кредит по ставке даже 20 плюс, делают за два месяца хороший косметический ремонт и продают квартиру на 20% дороже", — добавил Жигунов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.