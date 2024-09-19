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Неочевидный, но важный фактор: как беспорядок в спальне влияет на ваш сон

Как беспорядок в спальне влияет на ваш сон
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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Стресс и тревога

Захламленная комната может заставить ваш мозг чувствовать себя напряженным. Когда ваш мозг находится в состоянии стресса, вам сложнее расслабиться и заснуть.

Как беспорядок в спальне влияет на ваш сон
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Физические препятствия

Если вы споткнетесь о вещи на полу или у вас нет четкого пути к кровати, это может сделать ваше ночное вставание более сложным.

Меньше комфорта

Кровать, покрытая одеждой или другими предметами, может показаться не такой привлекательной.

Проблемы со светом

Если оставить включенным свет или иметь слишком много гаджетов с яркими экранами в захламленной комнате, это может сигнализировать вашему мозгу о том, что еще не пора спать. Так может развиться бессонница.

Пустая трата времени

Поиск вещей в беспорядке требует времени. Если вы тратите минуты перед сном на поиски телефона или любимой пижамы, вы сокращаете драгоценное время сна.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
 

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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