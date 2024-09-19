Захламленная комната может заставить ваш мозг чувствовать себя напряженным. Когда ваш мозг находится в состоянии стресса, вам сложнее расслабиться и заснуть.
Если вы споткнетесь о вещи на полу или у вас нет четкого пути к кровати, это может сделать ваше ночное вставание более сложным.
Кровать, покрытая одеждой или другими предметами, может показаться не такой привлекательной.
Если оставить включенным свет или иметь слишком много гаджетов с яркими экранами в захламленной комнате, это может сигнализировать вашему мозгу о том, что еще не пора спать. Так может развиться бессонница.
Поиск вещей в беспорядке требует времени. Если вы тратите минуты перед сном на поиски телефона или любимой пижамы, вы сокращаете драгоценное время сна.
Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.