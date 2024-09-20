Простые советы по организации пространства: как поддерживать порядок в квартире, прихожей и на открытых полках

Как избавиться от визуального хаоса в квартире: секреты дизайнеров

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Беспорядок может разрушить впечатление от самого стильного интерьера, поэтому важно знать, как избежать накопления вещей и создать ощущение гармонии в доме. Обычно проблема начинается с мелких предметов, которые остаются на виду и создают хаос. Но есть несколько простых способов, которые помогут поддерживать порядок и сделать дом уютнее.

Фото: Unsplash by Parker Burchfield, PDM

Косметичка большого размера — решение для женщин

У большинства женщин дома можно найти огромное количество косметики, и часто она хранится в самых неожиданных местах. Это создает визуальный беспорядок и загромождает пространство. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется сложить декоративную косметику в большую косметичку, а уходовые средства и парфюмерию спрятать в закрытые шкафы. Так квартира будет выглядеть более ухоженной и просторной.

Как использовать открытую систему хранения с умом

Открытые полки — популярное решение в интерьере, но они могут стать источником беспорядка, если использовать их неправильно. Не стоит превращать открытые полки в склад случайных предметов. Вместо этого важно создавать продуманные композиции из книг, ваз, арт-объектов и растений. Если просто складывать всё подряд, квартира будет казаться неухоженной и захламлённой.

Прихожая — важная деталь

Многие сейчас отказываются от массивных мебельных секций в прихожей, но это не значит, что пространство коридора должно быть загромождено. Дизайнеры советуют хранить верхнюю одежду и обувь в закрытых шкафах. Это не только создаст ощущение порядка, но и сделает прихожую более функциональной и стильной.

Уточнения

Поря́док — гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-либо.



Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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