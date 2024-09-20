Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты подвели итоги летней оценки российских гостиниц
Пожелтели листья яблони? Возможные причины и советы по устранению проблемы
Новинки для собак: от необычной одежды до кормового пистолета
Готовим завтрак по-новому: блинчики без комков и лишних усилий
Как гель для посуды помогает очистить автомобиль от насекомых
Дружба в США: американцы дружат больше, чем считают
Глушенков: Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму
Как приготовить вкусный паштет с минимальными усилиями
Правила финансовой безопасности в поездке: куда лучше прятать деньги в путешествии

Простые советы по организации пространства: как поддерживать порядок в квартире, прихожей и на открытых полках

Как избавиться от визуального хаоса в квартире: секреты дизайнеров
1:46
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Беспорядок может разрушить впечатление от самого стильного интерьера, поэтому важно знать, как избежать накопления вещей и создать ощущение гармонии в доме. Обычно проблема начинается с мелких предметов, которые остаются на виду и создают хаос. Но есть несколько простых способов, которые помогут поддерживать порядок и сделать дом уютнее.

Как избавиться от визуального хаоса в квартире: секреты дизайнеров
Фото: Unsplash by Parker Burchfield, PDM

Косметичка большого размера — решение для женщин

У большинства женщин дома можно найти огромное количество косметики, и часто она хранится в самых неожиданных местах. Это создает визуальный беспорядок и загромождает пространство. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется сложить декоративную косметику в большую косметичку, а уходовые средства и парфюмерию спрятать в закрытые шкафы. Так квартира будет выглядеть более ухоженной и просторной.

Как использовать открытую систему хранения с умом

Открытые полки — популярное решение в интерьере, но они могут стать источником беспорядка, если использовать их неправильно. Не стоит превращать открытые полки в склад случайных предметов. Вместо этого важно создавать продуманные композиции из книг, ваз, арт-объектов и растений. Если просто складывать всё подряд, квартира будет казаться неухоженной и захламлённой.

Прихожая — важная деталь

Многие сейчас отказываются от массивных мебельных секций в прихожей, но это не значит, что пространство коридора должно быть загромождено. Дизайнеры советуют хранить верхнюю одежду и обувь в закрытых шкафах. Это не только создаст ощущение порядка, но и сделает прихожую более функциональной и стильной.

Уточнения

Поря́док — гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-либо.

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Главкома ВСУ Сырского уволят, если он не бросит все силы в наступление Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Ошибки при посадке озимого чеснока, которые совершают даже опытные огородники
Тыква, тушённая на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу
Тыква, тушённая на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу
Последние материалы
Новинки для собак: от необычной одежды до кормового пистолета
Готовим завтрак по-новому: блинчики без комков и лишних усилий
Как гель для посуды помогает очистить автомобиль от насекомых
Дружба в США: американцы дружат больше, чем считают
Глушенков: Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму
Как приготовить вкусный паштет с минимальными усилиями
Правила финансовой безопасности в поездке: куда лучше прятать деньги в путешествии
Аксаков: рыночная ситуация приведёт к снижению цен на жильё
Эти 3 предмета портят вашу кухню: дизайнеры рекомендуют избавиться от них
Когда бронировать зимние туры, чтобы сэкономить и не упустить лучшие предложения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.