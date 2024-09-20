Как телевизор и другие отвлекающие предметы в спальне могут испортить отдых: советы по организации пространства

Дизайнеры рассказали, как сделать спальню местом для отдыха

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Спальня — это место для восстановления сил и полноценного отдыха, но часто она становится хранилищем вещей, которые в действительности только мешают качественному сну и портят атмосферу.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Дизайнеры подчёркивают важность минималистичного и продуманного оформления этой комнаты, поскольку от правильного интерьера напрямую зависит не только эстетическое восприятие, но и физическое и психологическое состояние.

Первое, от чего стоит избавиться в спальне — это телевизор. Несмотря на то, что многие люди привыкли засыпать под звуки любимого фильма или шоу, телевизор может нанести вред здоровью. Специалисты рекомендуют перенести его в гостиную, где вся семья может собраться для просмотра.

Ещё одна частая ошибка — накопление ненужных предметов. Книги, кружки, статуэтки и даже канцелярия создают визуальный шум, который отвлекает и может способствовать хроническому стрессу. Поэтому важно поддерживать порядок и следить за чистотой пространства.

Третье — рабочий стол в спальне. Хотя на первый взгляд это удобно, поскольку позволяет работать в спокойной обстановке, это может негативно сказываться на отдыхе. Присутствие напоминания о рабочих делах прямо перед сном мешает расслабиться, а также нарушает эстетику помещения.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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