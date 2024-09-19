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Как преобразить ванную без капитального ремонта: 7 креативных советов

Как обновить ванную комнату с минимальными затратами
2:24
Недвижимость » Ремонт

Если ваша ванная комната нуждается в обновлении, но вы не располагаете большим бюджетом или временем, не отчаивайтесь. Преобразить пространство можно и без значительных затрат. Всё, что вам нужно, — немного творчества, энтузиазма и простые идеи, которые легко воплотить в жизнь.

Как обновить ванную комнату с минимальными затратами
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Обновите цвета

Изменение цветовой гаммы — один из самых простых способов изменить атмосферу в ванной комнате. Вам не нужно полностью заменять плитку. Иногда достаточно перекрасить потолок или стены (если они не выложены плиткой). Белый цвет — классический выбор, но можно выбрать и более интересные варианты: кремовый, шампанского или ледяной синий.

Добавьте зелени

Комнатные растения прекрасно оживят интерьер и добавят природной свежести. Пара горшков с зеленью не только сделают пространство более уютным, но и улучшат качество воздуха.

Обновите мебель

Если позволяют финансы, можно заменить старую мебель. Однако даже при небольшом бюджете есть решение — обновите раковину или сделайте косметический ремонт мебели с помощью самоклеящейся плёнки.

Замените сантехнику

Замена смесителя для раковины или душевой системы может кардинально преобразить ванную комнату. И не нужно выбирать дорогие модели, современные бюджетные решения тоже создадут эффект обновления.

Модернизируйте освещение

Новые осветительные приборы — это не только возможность экономить электроэнергию, но и способ визуально обновить интерьер. Попробуйте светодиодные лампы или другие энергосберегающие решения.

Добавьте зеркало

Зеркало — не только практичный элемент, но и инструмент для визуального расширения пространства. Выберите модель с красивой рамой или экспериментируйте с формами, добавив несколько зеркал.

Обновите затирку плитки

Даже такая мелочь, как обновление затирки между плитками, может сделать помещение более аккуратным и современным. Это простой и недорогой способ освежить ванную комнату.

Не забудьте про украшения

Небольшие декоративные элементы, такие как свечи, фонари, песок и ракушки, могут добавить шарма вашему пространству и сделать ванную комнату уютной и стильной.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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