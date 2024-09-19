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Как обустроить игровую, рабочую и спальную зоны в одной комнате для двоих детей

Как обустроить детскую комнату для двоих детей: практические советы
2:05
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Когда семья сталкивается с необходимостью организовать комнату для двоих детей, часто возникает вопрос, как сделать это комфортно для каждого, особенно если дети разного пола.

Как обустроить детскую комнату для двоих детей: практические советы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прежде всего, родителям нужно решить, разделять ли комнату визуально. Один из популярных вариантов — использовать разные цвета, подиумы или стеллажи для создания двух отдельных пространств. Однако важно помнить, что такой подход может уменьшить и без того небольшую комнату. В случае, если семья предпочитает оставить общую концепцию оформления, можно воспользоваться разноуровневым освещением, чтобы визуально разграничить зоны.

Когда речь идёт о цветах, предпочтение лучше отдать светлым и мягким оттенкам: персиковому, светло-зеленому, голубому. Такие тона способствуют созданию спокойной атмосферы. Тёмные и яркие цвета, напротив, могут вызывать агрессию и раздражение у детей. При оформлении комнаты текстиль также играет важную роль: занавески и ковры стоит выбирать в нейтральных пастельных тонах, акценты же можно сделать на кроватях с помощью разноцветных пледов и подушек.

Что касается спальных мест, каждый ребёнок должен иметь свою кровать, за исключением случаев, когда используется двухъярусная кровать. Это решение помогает сэкономить пространство и часто нравится детям. В комнате также стоит предусмотреть место для хранения вещей — это могут быть один большой шкаф или два маленьких.

Не менее важна рабочая зона. Даже если дети пока не учатся в школе, у них должно быть своё место для творчества. Рабочую зону можно организовать двумя способами: либо сделать один общий длинный стол у окна, либо поставить два отдельных стола с ящиками. Игровая зона, напротив, может быть общей — так детям будет веселее играть вместе, а место для игрушек можно организовать с помощью небольшого шкафа или полок.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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