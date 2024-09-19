Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Педиатр рассказала, как собрать полезный ланч-бокс для школьника
BlackRock и Microsoft запускают фонд для развития инфраструктуры ИИ
Как спасти морковь от вредителей
Как молоко влияет на антиоксиданты в чае
Турция готовится принять 5 миллионов российских туристов в 2025 году
Сравнение сухого и влажного кормов для кошек: плюсы и минусы
Как защитить кудри: простые советы от стилистов
Названы старейшие валюты, используемые при торговле на бирже
Названы сроки хранения открытых маринованных овощей

Дизайнерские хитрости: как визуально расширить пространство маленькой комнаты

Как избежать ошибок при оформлении маленькой комнаты
2:07
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При проектировании дизайна маленькой комнаты требуется особое внимание к деталям и продуманность, поскольку главными проблемами таких помещений являются недостаток света, нехватка пространства и ограничения в выборе цветовой гаммы. Важно учитывать, как каждый элемент интерьера влияет на общее восприятие комнаты.

Как избежать ошибок при оформлении маленькой комнаты
Фото: PxHere is licensed under CC0

Одной из частых ошибок является использование контрастных оттенков для пола и стен. Такой резкий переход уменьшает и без того ограниченное пространство, делая его тесным и мрачным. Дизайнеры рекомендуют выбирать светлые и нейтральные тона для пола, например, паркет или ламинат, уложенный под углом к выходу. Это поможет добавить комнате глубины и объёма.

Ещё один важный момент — монохромные интерьеры. Однотонные помещения, популярные несколько лет назад, сегодня выглядят скучно и уныло, особенно в небольших пространствах. Если вы решите использовать один цвет для отделки, постарайтесь дополнить интерьер контрастной мебелью или яркими декоративными элементами, чтобы избежать ощущения замкнутости.

Мебель также играет ключевую роль. В маленькой комнате стоит избегать слишком крупных предметов, которые могут съесть драгоценное пространство. Лучше использовать соразмерные предметы мебели и ограничиться 4-5 элементами среднего размера, избегая чрезмерного нагромождения.

Освещение — ещё один аспект, который часто упускается из виду. Важно использовать осветительные приборы на разных уровнях, чтобы сделать комнату светлее и просторнее. Лучшим выбором для небольшого помещения станут компактные потолочные люстры и гибкие настольные лампы.

Многоуровневая мебель — это отличный способ сэкономить место и сделать пространство более функциональным. Компьютерные столы с полками или двухъярусные кровати помогают грамотно организовать помещение, но важно не перегружать комнату множеством таких элементов.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Как использовать бархатцы после цветения
Система РЭБ "Тетраэдр". Российский глушитель дронов нового поколения Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Последние материалы
Названы сроки хранения открытых маринованных овощей
Система РЭБ "Тетраэдр". Российский глушитель дронов нового поколения
Кошки и их "9 жизней": научный факт или миф
Магомед Исмаилов оштрафован на 20 тысяч рублей
Раскрыта разница между вещими снами и знаками из подсознания
Как в России воры нацеливаются на домашних собак премиум-пород
Профессиональные процедуры увлажнения: что выбрать для своей кожи
И это только официально. В Курской области Киев потерял 14 200 военнослужащих
Путешествие по России на машине: маршруты и советы для автопутешествий
Япония увеличила экспорт компьютеров в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.