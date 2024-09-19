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Основные детали, которые могут удешевить вашу кухню: на что обратить внимание при ремонте

Дизайнеры назвали элементы интерьера, которые портят общий вид кухни
1:32
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела стильно и дорого, стоит внимательно подходить к выбору деталей интерьера. Даже если вам кажется, что определенные элементы не так важны, они могут существенно повлиять на восприятие пространства. Рассмотрим основные ошибки, которых стоит избегать.

Дизайнеры назвали элементы интерьера, которые портят общий вид кухни
Фото: flickr.com by Charles & Hudson, CC BY-SA 2.0

Громоздкая техника

Одной из самых очевидных деталей, которая может удешевить вашу кухню, является крупногабаритная плита. Она занимает слишком много места и выглядит устаревшей. Современные встроенные плиты, хоть и стоят дороже, делают интерьер более элегантным и аккуратным.

Некачественный смеситель

Смеситель может показаться мелочью, но он играет важную роль в восприятии общего стиля. Если смеситель дешёвый и неактуальной формы, это сразу бросается в глаза и портит впечатление. Дорогие и стильные модели, напротив, делают кухню более утончённой и долговечной.

Неправильные шторы

Стандартные занавески, к сожалению, могут значительно испортить внешний вид кухни. Римские шторы — это более изысканный и подходящий вариант, который подчеркнёт аккуратность и современность интерьера.

Неудачный фартук

Яркие и пёстрые фартуки с фотопечатью были популярны лет десять назад, но сегодня это решение считается безвкусным. Лучше выбрать лаконичные и нейтральные варианты, которые придадут кухне дорогой и стильный вид.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая непосредственно железосодержащую посуду (а не конфорку, как в случае с традиционной плитой) индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем частотой 20-100 кГц.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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