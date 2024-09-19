Основные детали, которые могут удешевить вашу кухню: на что обратить внимание при ремонте

Дизайнеры назвали элементы интерьера, которые портят общий вид кухни

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела стильно и дорого, стоит внимательно подходить к выбору деталей интерьера. Даже если вам кажется, что определенные элементы не так важны, они могут существенно повлиять на восприятие пространства. Рассмотрим основные ошибки, которых стоит избегать.

Фото: flickr.com by Charles & Hudson, CC BY-SA 2.0

Громоздкая техника

Одной из самых очевидных деталей, которая может удешевить вашу кухню, является крупногабаритная плита. Она занимает слишком много места и выглядит устаревшей. Современные встроенные плиты, хоть и стоят дороже, делают интерьер более элегантным и аккуратным.

Некачественный смеситель

Смеситель может показаться мелочью, но он играет важную роль в восприятии общего стиля. Если смеситель дешёвый и неактуальной формы, это сразу бросается в глаза и портит впечатление. Дорогие и стильные модели, напротив, делают кухню более утончённой и долговечной.

Неправильные шторы

Стандартные занавески, к сожалению, могут значительно испортить внешний вид кухни. Римские шторы — это более изысканный и подходящий вариант, который подчеркнёт аккуратность и современность интерьера.

Неудачный фартук

Яркие и пёстрые фартуки с фотопечатью были популярны лет десять назад, но сегодня это решение считается безвкусным. Лучше выбрать лаконичные и нейтральные варианты, которые придадут кухне дорогой и стильный вид.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая непосредственно железосодержащую посуду (а не конфорку, как в случае с традиционной плитой) индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем частотой 20-100 кГц.



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