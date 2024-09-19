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Продажи жилья премиум-класса в новостройках Москвы на этапе котлована удвоились

В премиальных новостройках Москвы продажи жилья на этапе котлована увеличились в два раза
2:10
Недвижимость

В августе 2024 года в Москве на этапе котлована было предложено 1,5 тысячи квартир и апартаментов в премиальных новостройках, что вдвое больше по сравнению с годом ранее. Такие данные предоставила Светлана Бардина, директор департамента продаж жилой недвижимости ГК "Сумма элементов".

В премиальных новостройках Москвы продажи жилья на этапе котлована увеличились в два раза
Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, CC BY 4.0

За последние 12 месяцев общий объём новостроек премиум-класса также вырос — с 4,9 тысячи до 6,3 тысячи квартир, отмечен рост на 29%. Бардина связывает увеличившееся предложение на ранних стадиях строительства с выходом на рынок новых проектов, сообщает Газета.Ru.

Если в августе 2023 года в сегменте премиальных новостроек на этапе котлована было только шесть проектов, то в августе 2024 года их стало уже 14. В то же время количество квартир на стадии монтажа этажей сократилось на 11%, на этапе отделочных работ — на 50%, а в готовых домах — на 30%.

"Рост предложения новостроек премиум-класса на начальном этапе строительства — закономерный процесс. Все больше застройщиков стремятся занять эту нишу, поскольку она практически не зависит от состояния ипотечного рынка и субсидирования ставок. Конкуренция в этом сегменте усиливается, как и качество предлагаемых объектов", — сказала Бардина.

Анализ проектов, которые стартовали год назад, демонстрирует значительный рост цен, добавила специалист.

Эксперты ГК "Сумма элементов" также отметили, что увеличивается расхождение в ценах между премиальными квартирами и апартаментами. По данным компании Optima Development, в августе 2024 года в премиальных новостройках Москвы было продано 1279 квартир и апартаментов с предчистовой отделкой (white box), при этом их доля уменьшилась вдвое и составила 20% от общего предложения.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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