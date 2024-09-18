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Как грамотно обустроить подоконник: от мини-оранжереи до спального места

Функциональные идеи для зоны у окна от дизайнеров
1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Пространство у окна может стать не просто местом для хранения вещей или выращивания растений, но и функциональной зоной для отдыха или работы. Дизайнеры предлагают множество интересных решений для его оформления.

Функциональные идеи для зоны у окна от дизайнеров
Фото: PxHere is licensed under CC0

Дизайнер интерьеров Людмила Пожидаева предлагает превратить глубокий подоконник в лаунж-зону. Она рекомендует оборудовать это пространство матрасом, подушками и пледом, чтобы наслаждаться чтением книг или видом на пейзаж за окном.

Арт-директор дизайн-студии "Н-куб" Николай Николаев также считает большие окна важным элементом интерьера. Он советует создать у окна зону отдыха, разместив подиум с пуфами и, возможно, телескопом для наблюдения за звездами.

Еще одно оригинальное решение — разместить кровать возле окна. Хотя это нестандартный подход, важно позаботиться о правильном обогреве и качественном остеклении, чтобы создать комфортные условия для сна, пишет "РИА Недвижимость".

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).

Дизайн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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