Роскошь вне времени: почему богатые всегда выбирают классику в интерьере

Эксперт: классика остаётся фаворитом в интерьерах премиум-класса

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В России обеспеченные люди часто выбирают классический стиль для своего интерьера, считает ведущий дизайнер интерьерной студии Geometrium Наталия Цициашвили.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Классика воспринимается как эталон роскоши и комфорта, и действительно, этот стиль никогда не выходит из моды," — отмечает она в беседе с РИА Недвижимость.

Однако, премиальный интерьер не ограничивается только классикой. Он также может быть выполнен в современном минималистичном стиле. Такой подход может выглядеть солидно и элегантно, подчеркивая статус владельца интерьера.

Также важно развенчать миф о том, что дизайнерский интерьер всегда дорогостоящий. Цициашвили подчеркивает, что стоимость интерьера зависит от качества материалов и мебели, а не только от стиля. Эстетика и функциональность остаются ключевыми факторами при создании любого пространства.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



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