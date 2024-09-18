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Стало известно, какая часть квартплаты может быть освобождена от налогообложения

Минфин уточнил порядок налогообложения квартплаты за съёмное жильё
1:16
Недвижимость

Как известно, собственник жилья, сдаваемого в аренду, имеет налоговые обязательства перед государством. Юрист Ирина Сивакова разъяснила особенности налогообложения доходов с аренды.

Минфин уточнил порядок налогообложения квартплаты за съёмное жильё
Фото: ФНС is licensed under public domain

Прежде всего, она напомнила, что ставку налога можно снизить со стандартных 13% до 4%, если зарегистрироваться в качестве самозанятого.

В любом случае, под налогообложение подпадают не все суммы, получаемые от нанимателей жилья.

Если жильцы возмещают собственнику стоимость коммунальных услуг, которая зависит от фактического потребления, тот есть начисляется по счётчикам, эти средства не считаются доходом и, значит, налогом не облагаются.

Компенсация стоимости коммунальных услуг включается в налогооблагаемую базу, только если она начислена на услуги, которые оплачиваются независимо от того, живёт кто-то в квартире или нет, — например, расходы на содержание и текущий ремонт жилья, отопление и прочие услуги, которые оплачиваются не по счётчикам.

Разъяснения на этот счёт даны в письме Минфина РФ от 10 ноября 2020 года № 03-11-11/98001.

Уточнения

Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).
 

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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