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Советы профессионалов: вот как можно убирать в квартире быстро и легко

Как убирать в квартире быстро и легко
1:21
Недвижимость

В какие дни лучше всего проводить уборку

По мнению народных специалистов, идеальным днем для уборки считается вторник. В этот день можно выполнять любые работы от стирки и глажки до подметания и мытья окон. Почти таким же благоприятным днем является среда.

Как убирать в квартире быстро и легко
Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Что должно входить в ежедневную уборку

Ежедневная уборка включает в себя протирку мебели, стен, окон, подоконников. Пылесосить нужно не только ковры, но и мягкую мебель. Протирайте полы, стены, плинтуса. Обязательно проветривайте помещение после использования бытовой химии.

Соблюдайте порядок уборки. В комнатах нужно убирать сверху вниз, двигаясь по направлению от окна к двери: сначала карнизы и люстры, затем подметание стен, протирка дверей, чистка корпусной мебели, чистка мягкой мебели, мытье окон до блеска и в самом конце — тщательная обработка пола.

Как часто нужно убираться в доме

Делать полноценную генеральную уборку квартиры по-хорошему необходимо раз в три месяца. Тем не менее, если вам утомительно проводить ее с такой периодичностью, то можно ограничиться другими временными рамками. Однако важно проводить генеральную уборку не реже двух раз в год.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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