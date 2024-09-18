Что хозяин квартиры может запретить арендатору: список ограничений

Чего нельзя делать арендатору в съёмной квартире — юрист

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Съёмное жильё — не собственное, особенно не развернёшься. Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия", владелец юридического бюро "Палюлин и партнёры" Антон Палюлин разъяснил ИА RuNews24.ru, что запрещено арендатору.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Во-первых, в соответствии со статьёй 616 Гражданского кодекса РФ нельзя распоряжаться хозяйскими вещами как собственными, например вынести их на помойку. Имущество в квартире должно быть зафиксировано в описи, составляемой при заключении договора аренды.

Во-вторых, нельзя без разрешения собственника жилого помещения делать в нём капитальный ремонт или перепланировку. А текущий ремонт, как то предписывает ст. 681 ГК РФ, — напротив, даже нужно.

Пункт 2 ст. 615 ГК РФ запрещает пересдачу квартиры в субаренду без письменного согласия её владельца. Это нарушение договора аренды влечёт его расторжение.

"Квартирант обязан использовать арендуемую квартиру только для проживания", — предупредил юрист.

Кто именно может в ней жить, должно быть указано в договоре; в противном случае допускается проживание арендатора и членов его семьи.

В съёмном жилище нельзя — ни с разрешения собственника, ни даже при его наличии — устраивать наркопритон, бордель, производственный цех, склад оружия, пункт подготовки террористов. "Подобные действия могут привести к уголовной ответственности как для квартиранта, так и для арендодателя, который может быть привлечён к ответственности за предоставление помещения для этих целей", — пояснил Палюлин.

Владелец жилплощади может устанавливать свои запреты для квартирантов, например:

заводить домашних животных,

курить в помещении,

проводить вечеринки или массовые мероприятия.

Нарушение этих правил может стать основанием для расторжения договора аренды и выселения квартиранта.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Иму́щество — совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность.





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