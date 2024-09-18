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В росте семейной ипотеки нашли угрозу для бюджета

Экономист объяснила рекордный взлёт ипотеки во II квартале
1:52
Недвижимость

По данным Центробанка, объём выданной ипотеки в России во втором квартале 2024 года превысил показатели первого квартала на 71%, достигнув 1,8 триллиона рублей, пишет NewsInfo. Ru в среду. Экономист Татьяна Куликова раскрыла изданию причины рекордного взлёта.

Экономист объяснила рекордный взлёт ипотеки во II квартале
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

"Это был последний месяц, когда условия льготных программ были старыми, то есть они распространялись на всех. И люди просто хотели запрыгнуть в последний поезд. Вот и всё. После этого, естественно, наступит спад, потому что спрос исчерпался на ближайшие несколько месяцев", — объяснила она.

В этой связи повторение рекордов мая-июня в ближайшее время маловероятно. Но семейная ипотека потихоньку будет расти, выразила надежду эксперт. Этому, по её мнению, способствует в том числе повышение ставки ЦБ.

С одной стороны, это хорошо — улучшаются жилищные условия тех, кто в этом действительно нуждается. С другой — возрастает нагрузка на бюджет.

Государство субсидирует льготные программы из расчёта разницы между ключевой ставкой ЦБ и льготной ставкой по ипотеке, напомнила экономист. "Это огромные деньги — больше триллиона в год будет уходить на это. Так вот, это для бюджета — огромная опасность. Наш бюджет берёт на себя так называемый процентный риск, то есть чем выше ставка, тем больше расходы бюджета", — пояснила Куликова.

"По сути эти льготные кредиты — за счёт нас всех. Нам всем, всей нашей экономике приходится жить с более высокой ставкой ради того, чтобы какой-то небольшой сегмент людей мог получить кредиты под смешной процент, 6%", — заключила она.

Уточнения

Процентная ставка — сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, которую платит получатель кредита за пользование им в расчёте на определённый период (месяц, квартал, год).
 

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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