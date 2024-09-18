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Освещение, планировка и декор: ошибки, которых стоит избегать при ремонте кухни

Как избежать типичных ошибок при планировке и оформлении кухни
1:31
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Современная кухня — это не просто пространство для приготовления пищи, а важная часть дома, где стиль и удобство должны сочетаться на высоком уровне. Несмотря на использование модных материалов и стильных дизайнерских решений, многие допускают ошибки, которые могут значительно ухудшить как внешний вид, так и комфорт в этом помещении. Есть несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы избежать этих ошибок.

Как избежать типичных ошибок при планировке и оформлении кухни
Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Первое — это освещение. Часто владельцы квартир полагаются лишь на центральный потолочный светильник, забывая, что кухня требует многослойного освещения. Одного источника света явно недостаточно. Чтобы добиться оптимального результата, важно использовать сочетание общего освещения, направленного на рабочие поверхности.

Второе — это планировка. Одной из самых распространённых ошибок является игнорирование принципа "рабочего треугольника", включающего плиту, холодильник и раковину. Если эти зоны размещены слишком далеко друг от друга, работа на кухне становится утомительной и требует лишних усилий.

Третье — это декор. Желание украсить кухню нередко приводит к тому, что пространство перегружается множеством декоративных элементов. Минимализм — это идеальный подход для кухни. Акцентные детали должны гармонировать с общей концепцией, не мешая функциональности и удобству.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Минимализм стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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