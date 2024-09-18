Раздвижные двери и подиумы: решения для зонирования жилья с ребёнком

Способы зонирования однокомнатной квартиры для семьи с ребёнком

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Отсутствие отдельной детской комнаты часто ставит перед молодыми родителями вопрос: как создать комфортное и функциональное пространство для ребёнка, при этом не забыв и о своих потребностях в личном пространстве.

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Одним из решений является зонирование помещения. Специалисты в области психологии рекомендуют каждому члену семьи иметь своё личное пространство для комфортного проживания. В условиях, когда это невозможно из-за малой площади, разделение на зоны помогает создать иллюзию отдельных комнат и обеспечить каждому члену семьи своё место.

Первый способ зонирования — использование занавесок. Двусторонние шторы с разными цветами для родительской и детской зон позволяют гармонично разделить пространство. Однако, этот метод требует регулярной стирки штор, что иногда может быть неудобным. В качестве альтернативы можно рассмотреть раздвижные двери. Они не только эффективно зонируют пространство, но и экономят место. Если дверь выполнена из стекла, родители смогут наблюдать за малышом, сохраняя при этом доступ света.

Другой интересный способ зонирования — это подиум. Высокий подиум позволяет скрыть под ним выдвижные кровати или ящики для хранения вещей, что делает его функциональной частью интерьера. На подиуме можно разместить учебную зону или сделать спальное место, в то время как под ним будут спрятаны дополнительные элементы, экономящие пространство.

Независимо от выбранного метода, важно, чтобы детская зона находилась возле окна, чтобы ребёнок получал достаточно света. Зимой эта зона будет особенно комфортной благодаря близости к радиатору отопления.

Уточнения

Зони́рование — разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.



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