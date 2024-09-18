Как не испортить интерьер: 5 распространённых ошибок при оформлении квартиры

Ненужные элементы декора, которые портят впечатление о квартире

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При оформлении интерьера квартиры многие стремятся создать идеальный дизайн, уделяя особое внимание выбору текстиля и декора. Тем не менее, нередко мы допускаем ошибки, которые могут сделать пространство неухоженным и даже захламлённым.

Фото: Unsplash by Dan Gold, PDM

Одной из таких ошибок является использование открытых полок. Без регулярного ухода пыль на них скапливается очень быстро, создавая неопрятный вид как мебели, так и всей квартиры в целом. Также важно не перегружать полки множеством предметов. Симметрично расставленные аксессуары выглядят стильно, а вот беспорядочно поставленные вещи могут создать эффект хаоса.

Не менее спорным выбором становятся массивные "царские" люстры. Хотя они подходят для дворцовых интерьеров, в обычной квартире такой элемент смотрится громоздко и неуместно. Помимо этого, люстры требуют частой уборки, ведь пыль на них быстро накапливается, что ухудшает общее восприятие интерьера.

Ещё одной непродуманной деталью являются жалюзи. Они сложны в уходе, если не уделять им внимание, комната будет выглядеть неряшливо. Обычные шторы требуют меньше усилий по уходу, и с ними интерьер будет выглядеть более уютно.

Наконец, ковёр — это предмет, который может добавить роскоши и уюта, но также требует постоянного внимания. Пыль на ковре всегда заметна, и без регулярной чистки помещение начинает казаться неаккуратным.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей.



Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов.



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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