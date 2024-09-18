Важно знать: какие ошибки при ремонте детской могут повлиять на безопасность и здоровье ребёнка

Эксперты рассказали, как снизить риски при ремонте детской комнаты

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ошибки при ремонте детской комнаты неизбежны, но их можно свести к минимуму, если подойти к процессу ответственно и с учётом специфических требований.

Фото: flickr.com by tec_estromberg, CC BY 2.0

Эксперты отмечают, что важно учесть шум, запахи и материалы, которые могут повлиять на ребёнка во время его активной или пассивной деятельности. Комната должна находиться подальше от шумных помещений и не иметь балкона, так как даже застеклённый балкон несёт определённые риски для безопасности детей.

Один из ключевых аспектов — выбор материалов для отделки. Для потолка рекомендуется использовать водоэмульсионную краску, так как она гипоаллергенна и безопасна для маленьких детей. Когда ребёнок подрастёт, можно вместе обсудить другие дизайнерские решения, сообщает

Стены также требуют особого внимания: избегайте синтетических виниловых обоев, которые могут выделять вредные вещества. Важно отдавать предпочтение натуральным материалам, таким как бумажные обои. Они не только безопасны, но и обладают широким ассортиментом дизайнов. Кроме того, дети склонны к исследованию окружающего мира и могут попробовать "на зуб" элементы отделки, поэтому синтетические обои представляют определенную опасность, сообщает Домклик.

Особое внимание также стоит уделить экологической безопасности всех используемых материалов. Натуральные покрытия и гипоаллергенные краски помогут не только сохранить здоровье малыша, но и создадут уютную и безопасную среду для его роста и развития.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.



Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.