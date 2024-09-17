Выяснилось, в каких городах РФ выгоднее платить ипотеку, чем отдавать за аренду квартиры

Стоимость аренды квартир почти сравнялась с платежами по ипотеке

3:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В различных городах России наблюдается разная динамика на рынке недвижимости, как в аренде, так и в купле-продаже новостроек.

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

Подробный анализ показывает, что в некоторых городах покупка жилья по семейной ипотеке становится более выгодной альтернативой аренде, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Далее будут рассмотрены конкретные примеры и тренды в нескольких крупных городах:

1. Челябинск:

Цены на новостройки выросли на 5%.

Аренда снизилась на 4%.

Стоимость аренды большой "однушки" в центре составляет около 25 тыс. рублей в месяц.

"Евродвушка" на окраине может стоить около 3,7 млн рублей, что дает ежемесячный взнос по семейной ипотеке менее 10 тыс. рублей.

2. Уфа:

Цены на новостройки и аренда снизились на 3% и 4% соответственно.

При этом ситуация на рынке остается стабильной с небольшими изменениями.

3. Ростов-на-Дону:

Цены на новостройки немного снизились.

Аренда выросла на 14%. Ситуация на рынке требует внимательного анализа для принятия оптимального решения.

4. Воронеж и Волгоград:

На первичном рынке фиксируется стагнация цен.

Аренда подорожала на 9%.

5. Саратов:

Аренда снизилась на 8% (на 2 тыс. рублей).

Цены на новостройки остались на прежнем уровне.

"Двушка" за 5-5,3 млн рублей, ежемесячный взнос по семейной ипотеке будет менее 20 тыс. рублей.

6. Самара:

Цены на новостройки снизились на 11% (до 109 тыс. рублей за кв. метр).

Аренда осталась неизменной, около 22 тыс. рублей в месяц. В этом регионе аренда остается самым доступным вариантом среди "миллионников".

7. Сочи:

Цены на новостройки стабильно высокие (более 500 тыс. рублей за кв. метр).

Аренда выросла на 7,5%.

На фоне высокого спроса, рынок первичной недвижимости продолжает оставаться дорогим.

Рынок недвижимости в России показывает разнонаправленные тренды, сильно зависящие от региона. В некоторых городах выгоднее приобретать жилье по семейной ипотеке, в то время как в других — аренда остается более экономичным вариантом.

Выбор между арендой и покупкой должен основываться на тщательном анализе местного рынка, оценки своего финансового состояния и долгосрочных планов. Например, в Челябинске и Саратове покупка жилья по семейной ипотеке может быть более выгодной альтернативой аренде, в то время как в Самаре аренда может остаться предпочтительным вариантом.

Первоначальный взнос и условия кредита играют существенную роль в любой ипотечной сделке. Семьям необходимо учитывать свои возможности по внесению первоначального платежа и вести расчеты по будущему ежемесячному платежу.

Срок займа и процентная ставка существенно влияют на стоимость ипотеки. Длинный срок займа с низкой процентной ставкой может сделать ежемесячные платежи значительно более доступными.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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