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Названы два типа окон, установка которых требует одобрения общего собрания жильцов

Верховный суд признал перепланировкой установку французских окон
2:05
Недвижимость

Для установки панорамных или французских окон в многоквартирном доме нужно заручиться согласием общего собрания собственников. Таков судебный прецедент, о котором сообщила юрист Ирина Сивакова.

Верховный суд признал перепланировкой установку французских окон
Фото: Официальный сайт Красноперекопска is licensed under public domain

При монтаже эти типы окон требуют разборки внешней стены дома. С одной стороны, она относится к общему имуществу, с другой — в кирпичных постройках, как правило, не является несущей. Поэтому такую перепланировку, если она доходила до суда, узаконивали (например, решение Благовещенского горсуда Амурской области от 25 февраля 2020 года по делу № 2-1605/2020).

В Москве собственница помещения на первом этаже многоквартирного дома перестроила его — расширила оконные проёмы и установила французское окно для входа и выхода снаружи. Все работы были согласованы с Мосжилинспекцией, но ТСЖ обратилось в суд с требованием привести конструкции в первоначальное состояние, так как хозяйка не получила согласия других жителей дома.

В трёх инстанциях в удовлетворении иска отказали, но Верховный суд РФ отменил эти решения, указав, что площадь несущей внешней стены в результате реконструкции уменьшилась, значит произошла перепланировка общего имущества, на которую требовалось согласие всех собственников помещений этого дома (статьи 40, 44 ЖК РФ).

Таким образом, все владельцы квартир, в которых окна были переделаны под панорамные или французские, если изначально проектной документацией дома это не предусматривалось, теперь рискуют получить судебный иск об устранении всех изменений. И если они не предъявят разрешение общего собрания собственников на выполненные в квартире работы, их могут обязать вернуть старые окна и возместить судебные расходы (а сейчас одна только госпошлина по таким искам составляет 20 тысяч рублей).

Уточнения

Французское окно также портфенетр (фр. porte-fenêtre, буквально дверь-окно) — характерный элемент архитектуры французского классицизма второй половины XVII века (отличается от современных французских, или панорамных, окон).

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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