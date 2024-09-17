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Восстановление предложения на рынке аренды жилья началось с этого типа квартир

"Яндекс Аренда" назвала август рекордным по активности арендаторов в этом году
1:57
Недвижимость

Восстановление предложения на рынке аренды жилья началось со студий и трёхкомнатных квартир, заметили в "Яндекс Аренде". Специалисты сервиса подвели итоги августа и поделились результатами с Pravda.Ru.

"Яндекс Аренда" назвала август рекордным по активности арендаторов в этом году
Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

Предложение одно- и двухкомнатных квартир продолжает сокращаться, хотя и не такими темпами, как в августе.

"В ближайшей перспективе число сдаваемых квартир может вырасти из-за вторичных лотов, которые ранее предполагались к продаже, но после повышения ключевой и увеличения рыночных ипотечных ставок некоторые собственники переориентируются на долгосрочную аренду до изменения условий кредитования на приобретение жилья. Также предложение будет пополняться и за счёт квартир, купленных на первичном рынке в период "ипотечного бума": сейчас такие лоты продолжают выходить на рынок аренды и сдаваться внаём по достаточно высокой стоимости из-за свежего ремонта, а зачастую наличия новой мебели и техники”, — объясняет руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.

Цены выросли на все типы арендного жилья. Медианная плата в городах-миллионниках достигла:

  • за студии — 32 тысячи рублей,
  • однокомнатные — 35,4 тысяч,
  • "двушки" — 45,4 тысяч,
  • трёхкомнатные квартиры — 60,7 тысяч рублей в месяц.

Рост арендной платы обусловлен не столько алчностью хозяев, сколько вымыванием бюджетных лотов из экспозиции из-за необычайной активности арендаторов.

"Август стал рекордным месяцем по активности арендаторов в текущем году", — констатирует Жуков.

Тем не менее, по его словам, рынок долгосрочной аренды по-прежнему остаётся рынком арендодателя и позволяет сдавать жильё по более высоким ценам.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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