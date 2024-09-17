Восстановление предложения на рынке аренды жилья началось со студий и трёхкомнатных квартир, заметили в "Яндекс Аренде". Специалисты сервиса подвели итоги августа и поделились результатами с Pravda.Ru.
Предложение одно- и двухкомнатных квартир продолжает сокращаться, хотя и не такими темпами, как в августе.
"В ближайшей перспективе число сдаваемых квартир может вырасти из-за вторичных лотов, которые ранее предполагались к продаже, но после повышения ключевой и увеличения рыночных ипотечных ставок некоторые собственники переориентируются на долгосрочную аренду до изменения условий кредитования на приобретение жилья. Также предложение будет пополняться и за счёт квартир, купленных на первичном рынке в период "ипотечного бума": сейчас такие лоты продолжают выходить на рынок аренды и сдаваться внаём по достаточно высокой стоимости из-за свежего ремонта, а зачастую наличия новой мебели и техники”, — объясняет руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.
Цены выросли на все типы арендного жилья. Медианная плата в городах-миллионниках достигла:
Рост арендной платы обусловлен не столько алчностью хозяев, сколько вымыванием бюджетных лотов из экспозиции из-за необычайной активности арендаторов.
"Август стал рекордным месяцем по активности арендаторов в текущем году", — констатирует Жуков.
Тем не менее, по его словам, рынок долгосрочной аренды по-прежнему остаётся рынком арендодателя и позволяет сдавать жильё по более высоким ценам.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.