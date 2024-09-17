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Секреты фэншуя: вот из какой посуды точно не стоит есть

Эксперт по фэншую Старун поделилась, из какой посуды нельзя есть
Недвижимость

Эксперт по фэншуй Анастасия Старун назвала виды посуды, из которых не стоит принимать пищу, как сообщает сайт Москва 24.

Эксперт по фэншую Старун поделилась, из какой посуды нельзя есть
Фото: unsplash.com by Брук Ларк, CC0

Так, прежде всего, стоит отказаться от посуды квадратной формы. Что касается цветов, то не нужно выбирать желтую, коричневую посуду и с рисунками острой формы.

Больше всего для принятия пищи подходят круглые тарелки и кружки белого цвета.

"Не зря именно они так популярны. Белый цвет и круглая форма связаны со стихией Металла, а она отвечает за системность, ответственность. То есть, питаясь из такой посуды мы более осознанно подходим к выбору, качеству и количеству еды", — сказала эксперт.

Квадратная посуда способна приводить заболеваниям, которые связаны с застоем в организме, а также к лишнему весу. Это происходит по той причине, что квадрат относится к стихии Земли. К ней относят и коричневые, желтые цвета.

Если выбирать посуду с рисунками, имеющими острые формы, то это может привести к болям в желудке, коликам.

Кроме того, ни в коем случае нельзя хранить в доме битую посуду или просто с трещинами. Она будет негативно сказываться как на здоровье, так и на финансовом благополучии.

 

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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