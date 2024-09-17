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Исследование показало, что большинство россиян покупают новую бытовую технику не чаще одного раза в два-три года

Почему россияне всё реже покупают новую бытовую технику?
2:28
Недвижимость

Исследование компании Hyundai показало, что большинство россиян покупают бытовую технику не чаще одного раза в два-три года. Согласно опросу, 27% респондентов обновляют свою домашнюю технику раз в два-три года, а 23% делают это реже, раз в четыре-пять лет. Однако есть и те, кто приобретает новинки гораздо чаще. Каждый пятый россиянин обновляет бытовую технику раз в полгода, 17% — ежегодно, а 7% — каждые два-три месяца или даже чаще.

Почему россияне всё реже покупают новую бытовую технику?
Фото: PxHere by rawpixel.com, CC0

Чаще всего обновляется мелкая бытовая техника, так как её замена требует меньших затрат. Самыми популярными устройствами для замены стали чайники, которые обновляют 58% опрошенных. Пылесосы, утюги и отпариватели также часто попадают под замену — на их долю приходится 31% респондентов. Далее следуют миксеры и блендеры (28%), бьюти-гаджеты (25%) и микроволновки (20%).

Крупную технику россияне меняют реже. Лишь 15% опрошенных часто покупают новые телевизоры, 12% — акустические системы, 10% — стиральные и сушильные машины, 5% — холодильники. Меньше всего заменяют посудомоечные машины, духовые шкафы и вытяжки (по 2%).

Основной причиной для замены бытовой техники чаще всего становится поломка или необходимость дорогого ремонта — так ответили 51% респондентов. Однако не меньшее влияние имеет стремление к покупке более современных моделей с улучшенными характеристиками. Из-за этого технику обновляют 24% опрошенных. Некоторые россияне (10%) покупают новую технику, чтобы изменить интерьер или стиль, а 8% делают это из страха внезапного выхода старого устройства из строя. Интересно, что более 35% россиян оставляют старую технику как запасной вариант или для использования запчастей, сообщает сайт aif.ru.

Директор по продукту компании Hyundai Александр Галкин отметил, что продлить срок службы техники можно за счёт правильного ухода и соблюдения правил эксплуатации. Регулярная проверка и замена быстроизнашиваемых деталей, таких как шланги в стиральных машинах, помогает избежать частой замены.

Уточнения

Бытовая техника — электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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