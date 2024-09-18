Как грамотно использовать растения в интерьере: секреты гармоничного и стильного фитодизайна

Фитодизайн остаётся актуальным год за годом: даже в этом сезоне он продолжает быть на пике популярности. Но важно уметь правильно использовать растения, чтобы ваш дом не превратился в оранжерею или ботанический сад.
Если вы хотите создать стильное и гармоничное пространство в квартире, обратите внимание на следующие ключевые моменты:
Во всём нужна мера, и это правило касается и растений. Больше — не значит лучше. Если вы просто заставите дом цветами, уюта это не прибавит.
Зато ухода за зелёными "питомцами" станет гораздо больше.
Фитодизайн — это не только сами растения, но и их изображения. Например, можно использовать шторы с растительными узорами, которые придадут свежести гостиной или спальне.
Также можно сделать акцент на стене с растительным орнаментом или рисунком, что создаст интересную визуальную композицию.
Отличным решением станет флорариум — специальная композиция из живых растений, помещённая в уникальную экосистему. Это может быть как доступный, так и роскошный арт-объект на любой вкус.
Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.
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