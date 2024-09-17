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Как подобрать интерьер кухни в зависимости от стихии вашего знака зодиака

Дизайн кухни по гороскопу: цветовые решения для каждого знака зодиака
1:32
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор дизайна для кухни — это настоящее испытание: разнообразие цветов, текстур и стилей может легко вскружить голову. Чтобы разобраться во всём этом и сделать правильный выбор, прислушайтесь к рекомендациям, основанным на вашем знаке зодиака.

Дизайн кухни по гороскопу: цветовые решения для каждого знака зодиака
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Рыбы, Скорпионы и Раки — стихия воды

Представители этих знаков подвержены тревожности, волнениям и даже депрессивным состояниям, несмотря на их природный оптимизм. Чтобы поддерживать хорошее настроение, лучше оформить кухню в ярких тонах: красном, оранжевом, ярко-бирюзовом, бежевом и жёлтом.

Львы, Стрельцы и Овны — огненные знаки

Эти люди обладают сильным характером, ярким темпераментом и склонны к вспышкам гнева. Им подойдут спокойные и умиротворяющие цвета, исключающие агрессию. Отдавайте предпочтение серым и коричневым оттенкам.

Девы, Тельцы и Козероги — стихия земли

Эти знаки — семейные, уравновешенные и невероятно "уютные" люди. Им подойдут натуральные оттенки и фактуры. Выбирайте древесные и каменные текстуры, а также пастельные тона.

Весы, Близнецы и Водолеи — стихия воздуха

У этих знаков яркий и энергичный характер, они привносят в жизнь позитив. В их кухонном интерьере лучше использовать насыщенные оттенки всех цветов радуги и внедрить нестандартные дизайнерские решения.

Уточнения

Зна́ки зодиа́ка — участки зодиакального пояса (12 секторов по 30°), которым астрология приписывает определённые метафизические свойства и использует при анализе гороскопов.

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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