Эффективные способы чистки ковра без химии: что нужно знать каждой хозяйке

Многие дизайнеры рекомендуют обзавестись ковром, чтобы создать в квартире уютную атмосферу. Однако важно, чтобы ковер всегда оставался чистым, иначе он может утратить свою привлекательность. В современных условиях хозяйки стремятся минимизировать использование бытовой химии, и поэтому полезно знать, какие домашние средства помогут эффективно почистить ковры.
Вот несколько проверенных способов:
Сода
Если необходимо освежить ковёр или избавиться от неприятного запаха, на помощь придет пищевая сода. Она обладает способностью нейтрализовать даже самые стойкие ароматы. Способ применения прост: посыпьте ковер сухой содой, оставьте на 30-40 минут, затем пропылесосьте.
Уксус
Этот универсальный продукт незаменим для любой хозяйки. Для чистки ковра разведите уксус с водой и используйте жёсткую сторону губки для обработки нужной зоны.
Хозяйственное мыло
Это средство идеально подходит для регулярного ухода за коврами. Для его применения растворите мыло в воде до однородной консистенции, нанесите раствор на ковёр, подождите 20-30 минут, затем уберите остатки пылесосом.
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.
Мыло хозяйственное — сорт мыла, предназначенного для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей, и других специальных целей.
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