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Как уксус помогает сохранить яркость и свежесть вещей при стирке

Секреты стирки с уксусом: как сохранить цвет и свежесть вещей
1:38
Недвижимость

Процесс стирки не всегда приносит желаемый результат: вещи теряют цвет, форму и свою привлекательность. Чтобы избежать таких неприятностей, многие хозяйки используют дорогостоящие средства, которые не всегда оправдывают ожидания. Однако опытные домохозяйки давно нашли простое решение — обычный столовый уксус.

Секреты стирки с уксусом: как сохранить цвет и свежесть вещей
Фото: PxHere is licensed under CC0

Чем может помочь этот доступный и эффективный помощник:

Сохранение цвета

Уксус помогает не только сохранять яркость вещей, но и возвращает свежесть слегка выцветшим тканям.

Устранение запаха табака

Мало кто знает, но уксус легко справляется с неприятным запахом табака. Достаточно добавить его в режим ополаскивания как одежды, так и домашнего текстиля. Для этого достаточно одного стандартного стакана.

Забота о технике

Хотя уксус давно используется для чистки чайников, он отлично подходит и для ухода за стиральной машиной. Это помогает реже прибегать к ремонту техники.

Особые ткани

Некоторые материалы, такие как шерсть, шёлк, вискоза и микрофибра, требуют особого подхода. Для этого нужно растворить уксус в тёплой воде, замочить вещи на 30 минут, а затем стирать привычным способом.

Удаление стойких пятен

Иногда простая стирка не справляется с трудновыводимыми пятнами. В таких случаях уксус нужно нанести на загрязнение, оставить на 10 минут и постирать обычным способом. Это позволяет избавиться даже от самых сложных пятен.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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