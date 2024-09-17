Антиквариат, постеры и старые вещи: как предметы в доме могут притягивать беды и неудачи

Опасные предметы интерьера: каких вещей не должно быть в доме

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Обстановка квартиры — это не просто вопрос вкуса, а важная часть создания уютной и гармоничной атмосферы. Однако не все вещи, которые мы приносим домой, несут положительную энергетику. Наоборот, некоторые предметы могут повлиять на атмосферу дома негативно, принося дискомфорт или даже финансовые трудности. Эксперты предлагают внимательнее присмотреться к нескольким категориям вещей, которые могут испортить энергетику жилья.

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Первое, на что нужно обратить внимание, — антиквариат. С одной стороны, это символ богатства и изысканности, но с другой — такие вещи часто накапливают за годы своей жизни негативную энергию, особенно если их владельцы переживали сложные периоды. Антиквариат может приносить не только эстетику, но и незримые проблемы, поэтому стоит тщательно обдумать его приобретение.

Картины и постеры из масс-маркета также попали в список предметов, которые не всегда стоит держать дома. Хотя они кажутся безобидными, особенно на фоне их распространённости, эффект от изображения может зависеть от восприятия конкретного человека. Для кого-то простое изображение может вызывать неприятные ассоциации, что нарушает гармонию в доме.

Ещё один тревожный элемент — это найденные драгоценности. Многие радуются, когда находят на улице ценности, но мало кто задумывается о том, что эта находка может нести негативные эмоции бывшего владельца, что приведёт к неприятным последствиям для нового обладателя.

Наконец, старые и поломанные вещи должны быть немедленно убраны из дома. Они не только нарушают общий вид интерьера, создавая ощущение беспорядка, но и влияют на эмоциональное состояние жильцов, буквально вытягивая из них энергию.

Уточнения

Антиквариа́т (лат. antiquus "старый") — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность.



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