Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рубль становится популярнее в расчётах с Европой и Африкой
Как часто нужно использовать бальзам для губ?
Путешествие, о котором будут говорить: 4 самых впечатляющих необычных отеля
Мошенники используют арест Дурова для обмана россиян с криптовалютой
Упражнения для красивого и рельефного пресса
От защиты до зонирования: 4 ключевые задачи, которые решат растения по границам участка
Владельцев кошек предупредили, что отсутствие сеток на окнах грозит потерей питомца
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Лимфодренажный массаж: как эта процедура помогает снизить отеки и омолодить кожу?

Антиквариат, постеры и старые вещи: как предметы в доме могут притягивать беды и неудачи

Опасные предметы интерьера: каких вещей не должно быть в доме
1:54
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Обстановка квартиры — это не просто вопрос вкуса, а важная часть создания уютной и гармоничной атмосферы. Однако не все вещи, которые мы приносим домой, несут положительную энергетику. Наоборот, некоторые предметы могут повлиять на атмосферу дома негативно, принося дискомфорт или даже финансовые трудности. Эксперты предлагают внимательнее присмотреться к нескольким категориям вещей, которые могут испортить энергетику жилья.

Опасные предметы интерьера: каких вещей не должно быть в доме
Фото: PxHere is licensed under CC0

Первое, на что нужно обратить внимание, — антиквариат. С одной стороны, это символ богатства и изысканности, но с другой — такие вещи часто накапливают за годы своей жизни негативную энергию, особенно если их владельцы переживали сложные периоды. Антиквариат может приносить не только эстетику, но и незримые проблемы, поэтому стоит тщательно обдумать его приобретение.

Картины и постеры из масс-маркета также попали в список предметов, которые не всегда стоит держать дома. Хотя они кажутся безобидными, особенно на фоне их распространённости, эффект от изображения может зависеть от восприятия конкретного человека. Для кого-то простое изображение может вызывать неприятные ассоциации, что нарушает гармонию в доме.

Ещё один тревожный элемент — это найденные драгоценности. Многие радуются, когда находят на улице ценности, но мало кто задумывается о том, что эта находка может нести негативные эмоции бывшего владельца, что приведёт к неприятным последствиям для нового обладателя.

Наконец, старые и поломанные вещи должны быть немедленно убраны из дома. Они не только нарушают общий вид интерьера, создавая ощущение беспорядка, но и влияют на эмоциональное состояние жильцов, буквально вытягивая из них энергию.

Уточнения

Антиквариа́т (лат. antiquus "старый") — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта

Сочные, ароматные томаты — незаменимый ингредиент множества блюд. Чтобы наслаждаться этим вкусом круглый год, их важно правильно заготовить на зиму.

Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Последние материалы
Рубль становится популярнее в расчётах с Европой и Африкой
Как часто нужно использовать бальзам для губ?
Путешествие, о котором будут говорить: 4 самых впечатляющих необычных отеля
Опасные предметы интерьера: каких вещей не должно быть в доме
Мошенники используют арест Дурова для обмана россиян с криптовалютой
Упражнения для красивого и рельефного пресса
От защиты до зонирования: 4 ключевые задачи, которые решат растения по границам участка
Владельцев кошек предупредили, что отсутствие сеток на окнах грозит потерей питомца
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Лимфодренажный массаж: как эта процедура помогает снизить отеки и омолодить кожу?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.