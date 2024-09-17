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Как превратить белый цвет в изюминку интерьера и избежать "больничного" эффекта

Рекомендации дизайнеров по сочетанию белого цвета с другими оттенками
1:36
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Белый цвет давно стал фаворитом в современных интерьерах благодаря своей способности зрительно расширять пространство и создавать чистый, нейтральный фон. Однако стоит помнить, что чрезмерное использование белого может превратить уютную квартиру в нечто, напоминающее больничную палату. Чтобы избежать этого, важно правильно использовать этот цвет и сочетать его с другими элементами.

Рекомендации дизайнеров по сочетанию белого цвета с другими оттенками
Фото: flickr.com by chair bazaar, CC BY-SA 2.0

Первое правило — белый цвет должен служить фоном для ярких деталей. Если интерьер будет лишён акцентов, он рискует стать скучным и однообразным. Дизайнеры часто рекомендуют сочетать белый цвет с двумя нейтральными оттенками для создания многослойности и более глубокого эффекта.

Второе правило — если вы решили использовать белый цвет, не ограничивайтесь одной зоной, например, ванной или кухней. Применяйте его последовательно в интерьере всей квартиры. Это поможет создать цельное и гармоничное пространство.

Третье правило — универсальность белого. Белый оттенок можно использовать практически в любом стиле, но он особенно эффектно смотрится в скандинавском интерьере, который стал символом современной классики.

Четвёртое правило — белый цвет в чистом виде может показаться холодным. Чтобы смягчить его, добавьте тёплые и уютные элементы: пледы, шторы, живые растения или стильные светильники. Это создаст уютную атмосферу и позволит белому цвету раскрыться с новой стороны.

Уточнения

Бе́лый цвет — цвет со спектром электромагнитного излучения равномерной мощности по всем длинам волн в видимой части.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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