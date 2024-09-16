Верховный суд разобрался с максимальной продолжительностью летних отключений горячей воды

Суд запретил ограничивать максимальный срок отключения горячего водоснабжения

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Местные власти не вправе ограничивать максимальный срок планового останова горячего водоснабжения, сообщила юрист Ирина Сивакова. В своём телеграм-канале она разобрала соответствующий судебный прецедент.

Фото: ГКУ МО "Агентство развития коммунальной инфраструктуры" is licensed under public domain

При утверждении ежегодного плана отключений муниципальная администрация настоятельно рекомендовала теплоснабжающей организации останавливать горячее водоснабжение на профилактику не дольше, чем на 14 суток.

Компания сочла такую рекомендацию незаконной и обратилась в суд, который её поддержал.

По действующим правилам ремонт теплосетей должен проводиться в летнее время. Рекомендуемая продолжительность отсутствия горячего водоснабжения составляет 14 дней, но в каждом отдельном случае она устанавливается органами местного самоуправления.

Однако муниципальные власти не вправе устанавливать предельно допустимый срок отключения систем горячего водоснабжения — поэтому администрация здесь вышла за пределы своих полномочий, установив пресекательный срок для такого отключения (ВС РФ, № 10-КАД24-4-К6).

Так что от администрации не зависит вопрос, когда же дадут горячую воду. В любом случае, длительность планового отключения никак не может быть меньше восьми дней.

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